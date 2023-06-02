В Пермской галерее покажут уникальные иконы и изделия Фаберже из частных собраний

Икона: Святой благоверный князь Михаил Тверской.

9 июня в Пермской государственной художественной галерее откроются две выставки. В экспозиции «Небесные покровители земли Русской» (6+) будут представлены уникальные храмовые иконы. В том числе около 60 икон из собраний частных коллекционеров, которые ранее никогда не экспонировались. Среди уникальных работ – образ «Св. Георгия» кисти Михаила Нестерова, а также монументальная икона Богоматери «Старорусская» в серебряном окладе.

Выставка «Узоры декоративно-прикладного и ювелирного искусства России» (6+) расскажет об искусстве московских и петербургских золотых и серебряных дел мастеров. На ней будут показаны более 200 произведений известных ювелиров, в том числе Карла Фаберже.

- Предметы драгоценной галантереи, столовое серебро с эмалями, именные подносные подарки, а также драгоценные оклады для икон предоставлены для выставки из частных собраний, - рассказали в галерее.

Выставки, приуроченные к празднованию 300-летнего юбилея города, продлятся до 17 сентября 2023 года.