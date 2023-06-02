За сутки жители Пермского края отдали мошенникам больше 15 млн рублей

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Пермские полицейские бьют тревогу. Только за последние сутки жители Прикамья передали мошенникам больше 15 миллионов рублей. Сумма состоит из личных сбережений и кредитных средств. Жертвами мошенников стали жители Кизела, Соликамска, Карагая, Чайковского и Перми в возрасте от 20 до 67 лет.

Как рассказали в краевом МВД, всего на территории Пермского края зарегистрировано 19 преступлений, связанных с хищением денег. Отмечается, что большинство из них совершено с помощью современных информационно-коммуникационных технологий.

Одна из мошеннических схем действует таким образом. Злоумышленники звонят, представляются полицейскими из Москвы и говорят, что неизвестные оформляют кредит. Они утверждают, что для безопасности нужно подать встречную заявку и перевести деньги на другие счета. Потерпевшие верили и переводили сбережения или еще брали кредиты. Так, мошенники выманили около 5 млн рублей.

Также злоумышленники могут представляться менеджерами и предлагать дополнительный заработок на бирже или вложить в криптовалюту на сайтах. Кроме того, мошенники под видом банка присылали в соцсети поздравления с Днем Рождения и ссылку, где потерпевшего якобы ждал подарок от партнера. Одна из жительниц Прикамья, перейдя по ссылке, ввела данные банковской карты и лишилась 279 тысяч рублей.

Еще три преступления были совершены по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». В этом случае злоумышленники звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Затем под предлогом урегулирования вопроса о не возбуждении уголовного дела, предлагали передать в качестве взятки деньги. В общей сложности потерпевшие перевели аферистам 390 тысяч рублей.

Жителей Пермского края просят быть внимательнее и с осторожностью относиться к телефонным звонкам от якобы сотрудников банка или правоохранительных органов. В случае, если вам позвонили мошенники, необходимо незамедлительно прервать разговор и сообщить о звонке в полицию.

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