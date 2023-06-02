Банк ДОМ.РФ выделит 18,6 млрд рублей на строительство спортивной арены в Перми

Фото: Пермь-300 / Телеграм-канал

Федеральный Банк ДОМ.РФ предоставит финансирование на концессионный проект строительства и эксплуатации многофункциональной спортивной арены в Перми.

Как рассказали в пресс-службе кредитной организации, средства в размере 18,6 млрд рублей получит ООО «Пермь-Арена» – дочернее общество Фонда развития Пермского края (ФРПК).

Строительство новой спортивной арены на 10,5 тыс. мест станет первым проектом создания инфраструктуры в Пермском крае, финансированием которого займется Банк ДОМ.РФ.

Пятиэтажный комплекс включит: ледовую арену, два баскетбольных зала, тренажерный зал, подземный паркинг. Высота здания составит 45,5 метров, размер игрового поля – 36 на 66 метров, общая площадь спортивной арены - 75 тыс. кв. метров.

Строительство спортивной арены в Перми планируется начать летом 2023 года, сдать в эксплуатацию – в 2026 году. Она разместиться в районе ДКЖ и станет якорным объектом этой части города.

«Привлечение финансирования – ключевой шаг в реализации такого масштабного и капиталоемкого проекта и нам очень важно, что партнером стал надежный и опытный Банк ДОМ.РФ. Следующий этап – выбор подрядной организации. Планируем, что уже летом этого года техника выйдет на площадку», – пояснил генеральный директор ФРПК Алексей Бураков.

Новая спортивная арена в Перми позволит принимать масштабные соревнования и мероприятия международного уровня.

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