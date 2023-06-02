Новые улицы в Перми назовут в честь Тасима Маметова и Дмитрия Максутова

Здание городской администрации в Перми Фото: Павел Шатров

В Перми состоялось заседание общественного совета по топонимике при главе города, на котором приняли ряд решений с присвоением имен новым улицам, музыкальной школе, а также установке памятной таблички в мемориале «Солдат России».

Две новые улицы на карте Перми должны появиться в Мотовилихинском и Свердловском районах города. В Мотовилихе одна из улиц будет носить имя Тасима Маметова – рудопромышленника, соратника одного из основателей Перми Вильгельма де Геннина. Улицу с именем Дмитрия Максутова можно будет найти в жилом районе Липовая гора Свердловского района.

Дмитрий Максутов – русский контр-адмирал, родился в 1832 году в Перми. Он принмал активное участие в обороне порта Петропавловского на Камчатке против значительно превосходящей в силе англо-французской эскадры во время Крымской войны 1853-1856 годов. В декабре 1863 года указ императора утвердил его главным правителем Русской Америки.

Вопрос о названии одной из улиц Перми именем Тасима Маметова поднимался еще в 2019 году. Тогда совет по топонимике планировал переименовать ул. 2-ю Разгуляйскую. Тасим Маметов был рудопромышленником, занимался поставкой руды на Егошихинский и Мотовилихинский медеплавильные заводы в XVIII веке.

Памятная табличка, увековечивающая память военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, появится в мемориале «Солдат России» на бульваре им. Советской Армии. Мемориал является собирательным образом всех солдат, погибших при защите Отечества на территории нашей родины и территориях других государств.

Кроме того, общественный совет по топонимике принял решение установить памятную плиту на Аллее Доблести и Славы пермскому разработчику порохов и технологии производства зарядов для системы залпового огня «Катюша» Давиду Гальперину.

Детская музыкальная школа №1 в скором времени будет носить имя композитора и дирижера Арама Хачатуряна. В годы Великой Отечественной войны он находился в эвакуации в Перми, где написал музыку к балету «Гаянэ» и легендарный «Танец с саблями».

Еще одно изменение коснется дорожной инфраструктуры: остановочный пункт общественного транспорта «Авиаучилище» на ул. Карпинского в оба направления переименуют в «Пермский институт ФСИН России».

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