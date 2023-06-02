Актер Алексей Чадов восхитился обновленной набережной в Перми

Фото: Алексей Чадов / ВКонтакте

Актеру Алексею Чадову понравилась обновленная набережная Камы в Перми. Он сфотографировался на фоне надписи «Счастье не за горами». Фото опубликовал на своей странице в соцсетях.

– А какая набережная в Перми…нравится мне тут! И очень много молодых людей, - написал актер.

Напомним, Алексей Чадов снимается в фильме «Культурная комедия». Он играет циничного пермского чиновника Виктора Летаева. По сюжету, чтобы не потерять должность, он должен окунуться в культурное наследие края. На прошлой неделе съемки проходили в Перми. Несколько сцен сняли в самом центре города, рядом с памятником Уральскому добровольческому танковому корпусу.

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