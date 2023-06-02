В Пермском крае в выходные 3 и 4 июня ожидаются грозы и до +27 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные дни температурный фон в Пермском крае по-прежнему сохранится на 6-7 градусов выше климатической нормы. Тепло будет как в ночные часы за счет облачности, так и днем за счет прояснений. Дожди продолжатся. Также возможны грозы и усиление ветра, рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 3 июня, на территории Прикамья ожидается переменная облачность. Пройдет умеренный дождь, в отдельных районах сильный дождь, местами гроза. В ночные часы температура воздуха будет в пределах +13...+18°. Днем столбики термометров достигнут отметки +22...+27°. Ветер северный с переходом на юго-западный с порывами до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 4 июня, в Пермском крае также будет переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза. В юго-восточных районах края может обойтись без осадков. Ночью температура воздуха ожидается около +11...+13°. Днем снова воздух прогреется до +23...+25°. Ветер юго-западный, возможны порывы до 14 метров в секунду.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65