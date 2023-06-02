В Перми поставят 37 новых остановок

Фото из техзадания

Пермские власти объявили о закупке 37 новых остановочных павильонов. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Новые остановки поставят во всех районах города. Внешне они будут похожи на умные остановки, которые впервые появились в городе в прошлом году, но в них не будет электронной начинки.

Новые остановки предусматривают скамью, урну, а также схемы движения общественного транспорта и схемы пешеходной доступности. В некоторых павильонах появится фронтальная стенка, защищающая от косого дождя, ветра и брызг с дорог.

Максимальная цена контракта составляет 40 млн рублей. Остановки поставят до 30 сентября этого года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65