Ночью накануне Дня защиты детей в Прикамье пропал 17-летний подросток

Фото: поисковый отряд "Регион59".

Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили поиск 17-летнего Равиля Болтаева.

В ночь с 31 мая на 1 июня он ушел из дома в селе Дворец Очерского района Пермского края. С тех пор о нем – никаких известий.

На вид пропавшему 15-16 лет, он худощавого телосложения, смуглый, волосы темные.

Был одет в черный спортивный костюм, на ногах черные кроссовки на белой подошве

Всех, кому известно его местонахождение, просят сообщить по телефонам:

02, 102 - полиция;

112 - ЕДДС;

+7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;

8-912-880-41-60 - волонтёры;

8-958-244-12-84 - Юлия.

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