Ночью накануне Дня защиты детей в Прикамье пропал 17-летний подросток

Фото: поисковый отряд "Регион59".
Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили поиск 17-летнего Равиля Болтаева.
В ночь с 31 мая на 1 июня он ушел из дома в селе Дворец Очерского района Пермского края. С тех пор о нем – никаких известий.
На вид пропавшему 15-16 лет, он худощавого телосложения, смуглый, волосы темные.
Был одет в черный спортивный костюм, на ногах черные кроссовки на белой подошве
Всех, кому известно его местонахождение, просят сообщить по телефонам:
02, 102 - полиция;
112 - ЕДДС;
+7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;
8-912-880-41-60 - волонтёры;
8-958-244-12-84 - Юлия.
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