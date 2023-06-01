В Прикамье ребенку на голову упал кирпич со строящегося здания

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснокамске 30 мая произошло ЧП: на голову школьнику упал кирпич – об этом корреспонденту "Комсомолки" рассказала мама пострадавшего мальчика.

- Дети шли мимо заброшенного строящегося здания по улице Карла Маркса, и на моего сына упал кирпич! – поделилась она своей бедой. – А может, кирпич и бросили – там по стройке обычно бегает много детей. Слава богу, сын живой, отделался сотрясением головы и большим шрамом на голове, кости черепа целые.

На голове ребенка теперь - большой шрам. Фото: соцсети.

Жительница Краснокамска предлагает администрации города и надзорным органам обратить внимание на этот долгострой.

- У этой стройки нет никакого забора, никакой охраны! - пишет она. - Там очень опасно, а рядом детская площадка, и много детей гуляют каждый день. Про это здание уже писали, говорили и ругались. И ничего не меняется.

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