Ведущий артист Театра-Театра Альберт Макаров свой юбилей отметит авторским спектаклем

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Говорят, день рождения в 40 лет не отмечают. Но, не веря в приметы, ведущий артист Театра-Театра Альберт Макаров в свой 40-летний юбилей представит зрителям авторский спектакль-концерт «Жил-был я» (12+).

2 июня Альберт Макаров исполнит абсолютно новые, до этого нигде им не исполнявшиеся песни. Также артист поделится очень личными моментами своей биографии, прочитает тексты Федора Достоевского и Генриха Белля. В спектакле примут участие музыканты театрального оркестра, а также джазовый пианист Александр Колесников.

После спектакля-концерта зрителей ждет автограф-сессия Альберта Макарова, где можно будет получить от именинника персональное послание на память и лично поздравить его с днем рождения.

Продолжительность спектакля-концерта «Жил был я» – полтора часа без антракта. Начало в 19:00.