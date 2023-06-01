В Перми УФАС обязало оператора по вывозу ТКО забирать древесный мусор

Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Пермского УФАС рассмотрели жалобу управляющей компании на деятельность регионального оператора по обращению с отходами – АО «ПРО ТКО». Спор возник из-за отказа вывозить древесный мусор с контейнерных площадок. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

Оператор отказался вывозить ветки, листья и порубочные остатки деревьев, которые были собраны после уборки придомовых территорий. По его мнению, такие отходы не входят в зону его ответственности. Поэтому УК должна обратиться к другим организациям и дополнительно оплачивать вывоз такого мусора.

В ведомстве отметили, что отходы, образующиеся при обслуживании придомовых территорий многоквартирных домов, также относятся к твердым коммунальным отходам. Соответственно оператор обязан вывозить их на основании уже существующих с потребителями договоров по единому тарифу.

Специалисты УФАС считают, что действия «ПРО ТКО» нарушают Закон о защите конкуренции. Организации вынесено предупреждение о необходимости прекратить действия, противоречащие антимонопольному закону.

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