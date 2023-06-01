В преддверии Дня России в МВД запустили онлайн-викторину

Фото: МВД России

В преддверии Дня России на сайте МВД стартовала традиционная онлайн-викторина «Моя полиция – моя Россия!». Она проводится уже в восьмой раз. Участники смогут не только проверить свои знания, но и узнать много нового и совершить виртуальную прогулку по городам России.

Сотрудники МВД России подготовили фотовопросы об исторических, культурных и туристических достопримечательностях своих регионов. Фотографии с описанием города или местности представлены на официальном сайте ведомства.

Участникам викторины нужно по фото угадать место и ответить на вопросы. Принять участие в викторине могут все желающие с 1 по 9 июня.

Например, один из вопросов викторины посвящен монументу МиГ-31, основой которого стала реальная боевая машина, совершившая 1452 взлета и посадки. Монумент открыли 6 июня 2014 года к 80-летию завода, носившего имя Сталина и сегодня входящего в «Объединенную двигателестроительную корпорацию».

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