В Перми с 1 июня общественный транспорт перешел на летнее расписание

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский общественный транспорт с 1 июня перешел на летнее расписание. Об этом сообщили в горадминистрации.

Ежегодно расписание меняется из-за перераспределения пассажиропотока. В этот раз его ввели только на 25 автобусных маршрутах из 70. Трамвайные маршруты сокращать не будут. Такое решение было принято из-за роста пассажиропотока по сравнению с прошлым годом.

При переходе на летний режим в транспорте проводят генеральную уборку, а также усиливают проверку работы кондиционеров.

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