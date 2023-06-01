«Уралхим» выступил партнером Экофеста в Перми

Фото: Андрей Хузин

В рамках экологического фестиваля «Природа города», который пройдет в Перми 2 и 3 июня, «Уралхим» примет участие в деловой программе, а также организует активности для детей на городской эспланаде.

2 июня в библиотеке имени А.М. Горького состоится дискуссия «Роль промышленных предприятий в экологическом развитии города». Там заместитель главного инженера филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по экологии Кристина Мокрушина представит вышедший из печати ежегодный экологический отчет предприятия и расскажет об инициативах компании в направлении развития окружающей среды Перми. Продолжит деловую программу круглый стол «Комплексный подход к вопросам экологии в городской среде» газеты «Коммерсантъ-Прикамье».

2 и 3 июня с 11:00 до 15:00 в пространстве Экофеста перед монументом «Героям фронта и тыла» для детей будет организован мастер-класс «Живая игрушка». Участники создадут «травяничков»: внутрь игрушки добавят семена травы и опилки, а снаружи украсят. Когда травинки прорастут, игрушка получит новый облик. Тут же будет проходить творческая мастерская «Из разбитого корыта». Дети дадут вторую жизнь треснутым чашкам, расколотым кружкам, старым кастрюлям. Посуда превратится в стильные горшки, куда посадят цветы. Дети также узнают, как правильно использовать удобрения «Уралхима», чтобы помочь растениям хорошо укорениться на новом месте.

Экологический фестиваль «Природа города» организован администрацией Перми и муниципальным учреждением «ПермьПарк» при поддержке правительства Пермского края, министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, а также промышленных предприятий города. Экофест проводится в рамках празднования 300-летия Перми.