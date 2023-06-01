«Т Плюс» готовится к отопительному сезону в Краснокамске и поселке Майский

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» приступили к гидравлическим испытаниям тепловых сетей в Краснокамском городском округе. В результате проведенных работ выявлены и устранены дефекты, что позволит надежно подавать тепло и горячую воду жителям. Всего специалистам предстоит подготовить к будущему отопительному сезону 146,5 км теплосетей в г. Краснокамск и посёлке Майский.

В ходе летней подготовки будет проверено оборудование Закамской ТЭЦ-5, ЦТП и котельных. В посёлке Майский запланировано возведение двух новых теплоисточников – блочно-модульных котельных. Эти меры позволят стабильно обеспечивать горожан теплом и горячей водой в осенне-зимний период 2023-2024.

Пермские тепловые сети с апреля 2023 года обслуживают теплосетевой комплекс посёлка Майский Краснокамского городского округа по концессии. Соглашение об этом заключили Пермский филиал ПАО «Т Плюс», администрация Краснокамского городского округа и Правительство Пермского края. В управление «Т Плюс» перешли 22,5 км теплосетей в 2-х трубном исчислении и 3 ЦТП. По документу «Т Плюс» инвестирует в развитие теплоснабжающей системы Майского 200 млн рублей до 2041 года.

Напомним, по решению Правительства Российской Федерации с 1 января 2024 года Краснокамский городский округ (Пермский край) отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Новая модель рынка тепла позволит компании вложить в развитие тепловой инфраструктуры города 3,4 млрд рублей до 2041 года. Большая часть средств – 2,8 млрд рублей – будет направлена на модернизацию теплосетевых объектов, расположенных в Краснокамске и посёлке Майский.