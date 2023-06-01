В первый день ЦИПР были представлены отечественные решения для общества, бизнеса и государства

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В первый день конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка*представил цифровые решения и технологии Сбера и компаний-партнёров, которые уже сегодня способствуют ускоренному развитию страны, эффективной работе бизнеса, повышают качество оказания услуг, в том числе в таких социально значимых сферах, как здравоохранение и образование. Сбер— официальный партнёр мероприятия.

В рамках обхода выставки, в котором принял участие заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин были представлены цифровые решения на базе искусственного интеллекта индустрий здоровья и образования Сбера и компаний-партнёров.

Петр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Цифровизация, несомненно, приводит к качественным изменениям всех сфер общества и отраслей экономики. Сегодня здесь представлены самые современные сервисы, которые уже применяются по всей стране. В центре всех этих решений — человек, его ежедневные задачи, потребности и устремления. Чтобы обеспечивать качественный и удобный сервис, Сбер постоянно совершенствует и разрабатывает решения с применением цифрового подхода, новых технологий и искусственного интеллекта».

Школа программирования «Школа 21» даёт возможность любым кандидатам старше 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную профессию в ИТ. Сегодня в стране работает уже четыре кампуса: в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. В них учится 4100 человек, более 1800 уже прошли или проходят стажировки и успешно трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны. Открыть новые кампусы планируется в Ярославле, Великом Новгороде, Владивостоке и Самаре.

Ещё один проект индустрии, представленный на стенде, — Академия Edutoria. Это платформа для онлайн-обучения по программам высшего и дополнительного профессионального образования. В этом году студенты могут выбрать одну из пяти онлайн-программ магистратур, уже открыт набор на 2023/2024 учебный год по высоко востребованным на современном рынке труда профессиям. Выпускники всех образовательных программ Академии Edutoria получат диплом государственного образца от российских университетов.

Медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье» представил одно из ключевых решений — цифровую платформу дистанционного мониторинга пациентов с хроническими и неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ).Сервис уже внедрён в половине регионов России. К маю 2023 года более 250 тысяч пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и подтверждённой коронавирусной инфекцией были подключены к удалённому мониторингу. К платформе для работы на проектах подключено 4,5 тысячи врачей со всей России, включая кардиологов, эндокринологов и терапевтов, которые провели уже более 135 тысяч онлайн-консультаций.

Группа компаний ЦРТ, партнёр Сбера, представила на конференции новый продуктовый релиз Voice2Med — голосовое заполнение медицинских протоколов на основе искусственного интеллекта. К имеющимся словарям добавлен новый, уже девятый словарь медицинских терминов — словарь онколога. Голосовой ввод экономит более 20% времени врачей на заполнении медпротоколов и позволяет заполнять СЭМД — структурированные электронные медицинские документы — в два раза быстрее. Также группа ЦРТ представила биометрический СКУД – турникет, который с помощью технологий компьютерного зрения позволяет «по лицу» обеспечить бесконтактный и комфортный проход. Решение адаптировано под новые требования законодательства, используется уже в более 20 университетах.

Компания «СберМедИИ» продемонстрировала систему поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного, разработанного Лабораторией по искусственному интеллекту Сбера, СберМедИИ и правительством Москвы. Решение показало свою эффективность в московских поликлиниках. С момента начала работы «ТОП-3» помог столичным врачам поставить более 10 миллионов предварительных диагнозов. Решения и разработки компании сегодня используются в 56 субъектах РФ.

Гости и участники конференции на стенде могут также познакомиться с технологическими сервисами и продуктами для бизнеса и людей:

Platform V — цифровая облачная платформа Сбера, которая позволяет быстро и эффективно разрабатывать приложения любого масштаба и сложности. Platform V помогает компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения и провести цифровую трансформацию, а также снизить расходы и оптимизировать процесс разработки.

Флагманские B2B-продукты — сервис для видеоконференций SberJazz,. Платформа речевых сервисов SaluteSpeech, благодаря ее технологиям распознавания и синтеза речи ассистент Салют понимает запросы пользователей и может отвечать голосом, который звучит максимально естественно. Конструктор для создания чат-ботов SaluteBot и корпоративный мессенджер для совместной работы и безопасного общения Dialog — уже сегодня могут заменить решения многих иностранных вендоров.

Комплексное решение для аналитики и управления коммуникациями от группы компаний ЦРТ – партнера Сбера, которое включает речевую аналитику, диалоговых ассистентов, биометрию, контактные центры, позволяет крупному бизнесу и госсектору создавать решения на основе речевых технологий для оптимизации клиентского опыта.

Умные устройства Sber с виртуальным ассистентом Салют на борту: колонки SberBoom и SberBoomMini, SberBoxTop — ТВ-медиацентр с умной камерой; SberPortal — смарт-дисплей с премиальной акустикой; тв-приставка SberBox и телевизор Sberc операционной системой Салют ТВ.

Также на стенде представлена генеративная модель Сбера — Kandinsky 2.1, которая способна всего за несколько секунд создавать высококачественные изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Она также может смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, генерировать изображения, похожие на заданное, дорисовывать недостающие части картинки и формировать изображения в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Модель понимает запросы на 101 языке (включая русский и английский) и умеет рисовать в различных стилях.

На ЦИПР спикеры Сбера выступают в ключевых сессиях, а также принимают участие в подписании соглашений о сотрудничестве с компаниями и правительством Нижегородской области.