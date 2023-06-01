Из-за проблем с тормозами из Москвы не смог вылететь самолет в Пермь

Фото: Олег УКЛАДОВ
Самолет авиакомпании «Победа» не смог вылететь из московского аэропорта Внуково в Пермь из-за технической неисправности. Инцидент произошел 30 мая в 23.53. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
Boeing 737-800 находился на маршруте руления. Но по причине проблем с тормозной системой экипаж воздушного судна прекратил движение и вернулся.
По данным онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, рейс прилетел в краевую столицу с опозданием.
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