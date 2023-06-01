Число участников голосования за объекты благоустройства в Перми стало самым большим за последние 3 года

Фото: Администрация Перми

В Перми завершилось голосование за выбор объектов благоустройства на 2024 год – парков и скверов. В голосовании приняли участие около 83 тыс. пермяков. Для сравнения, в 2022 году за объекты благоустройства города почти 60 тыс. человек, а в 2021 году – 31 тыс. человек.

Больше всего голосов жители отдали за создание экопарка в долине реки Данилихи – 38 тыс. человек, на втором месте – парк культуры и отдыха в Кировском районе, часть эспланады за «Театром-Театром» - на третьем.

«Отрадно видеть, как с каждым годом растет активность жителей Перми и их заинтересованность в развитии города. Благодарю каждого, кто отдал свой голос за один из трёх объектов. Отдельная признательность – волонтёрам, которые помогали в организации голосования», - подвел предварительные итоги в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин.

Активность жителей Перми в голосовании городские власти поощрят ценными призами. Их розыгрыш состоится в группе «Пермь Первая» соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/gorodpermru). Счастливчики получат билеты в зоопарк, сувенирные купюры к 300-летию города, слоты на марафон, футболки с юбилейной символикой, значки. Главным призом станет велосипед «Кама».

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