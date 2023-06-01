В Горэлектротрансе рассказали подробности возгорания трамвая в центре Перми

Фото предоставлено читателем «КП-Пермь»

Стали известны подробности сегодняшнего происшествия с трамваем в центре Перми. Напомним, утром в районе пересечения улиц Островского и Ленина на ходу загорелся трамвай маршрута №6. Инцидент произошел около 9.00 утра в четверг, 1 июня.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в МУП «Пермгорэлектротранс», на перекрестке улиц Ленина и Островского у трамвая, следующего без пассажиров в депо, возникло задымление под трамвайной тележкой.

– Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, незамедлительно сообщил о произошедшем в центральную диспетчерскую службу. На место были вызваны экстренные службы, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате произошедшего никто не пострадал. Движение трамваев на данном участке было восстановлено в 9.36.

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