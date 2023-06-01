Жители Юсьвы в зону спецоперации отправили вездеход с гуманитарной помощью

Фото: Николай Никулин / ВК

Жители Юсьвинского округа 25 мая отправили в зону спецоперации гуманитарную помощь. В ее доставке приняли участие местные жители - военнослужащие, которые побывали дома в краткосрочном отпуске.

В своих соцсетях глава круга Николай Никулин сообщил, очередную партию помощи загрузили в автомобиль «Урал», который приобрели для земляков.

В зону спецоперации гуманитарная помощь прибыла 31 мая. В него вошли: 21 маскировочная сеть 3,2 на 2,2 метра, несколько рулонов металлической сетки-рабицы, бензопила, баки для питьевой воды на 60 литров, лопаты совковые, гвоздодеры, топоры, кабель, рукавицы рабочие, гвозди, овощи, медикаменты, средства гигиены, продукты питания, канистры с топливом для машины в дорогу. Вместе с этим грузом также отправили адресные посылки бойцам.

«Мужики доехали без особых проблем. Все уже доставлено в часть, посылки всем довезли», - пишет глава округа.

Николай Никулин поблагодарил всех неравнодушных жителей Юсьвинского округа, предпринимателей, учреждения и организации, волонтеров за то, что они не остаются в стороне и всегда откликаетесь на просьбы о помощи.

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