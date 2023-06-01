Пермский край в общекомандном зачете завоевал Гран-при фестиваля «Российская студвесна»

Фото: Правительство Пермского края

На протяжении последних пяти дней Пермь оказалась в эпицентре студенческой жизни страны. На различных площадках города бурлили творческие баталии национального финала «Российской студенческой весны». В этом году он состоялся уже в 31-й раз.

В Перми финальная часть фестиваля объединила 3,5 тыс. участников из более чем 750 образовательных учреждений 82 регионов России. Самой многочисленной стала делегация из Пермского края, включившая 118 человек.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уверен, что состоявшийся финал «Российской студенческой весны» стал самым ярким молодежным событием этого года.

«Мы вновь убедились, что там, где собирается столько талантливых, активных и творческих ребят, все наполняется движением, эмоциями, превращается в праздник. Прикамье всегда было регионом молодых и талантливых, но в эти дни стало настоящим центром творческих и креативных идей молодежи России. Я уверен, что теперь, побывав у нас, в Перми, вы тоже знаете, что счастье не за горами! Счастье там, где ты находишься. Вы все – победители! За вами наше будущее, будущее России», - отмечает глава региона.

Лауреатами фестивали стали участники в 10 творческих направлениях. Компетентному жюри для определения лучших пришлось просмотреть и оценить более 1,5 тыс. студенческих работ. Гран-при завоевали студенты из Приморского и Краснодарского краев, Ростовской, Тюменской и Свердловской областей, Республик Башкортостан, Чувашии и Северной Осетии. Гран-При в «Региональной программе» получили представители Республики Якутии.

По итогам фестиваля «Российской студенческой весны» в общекомандном зачете Гран-при завоевал Пермский край. Ура!

Национальный финал фестиваля стал флагманским событием программы празднования 300-летия Перми. По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой, Пермь всегда удивляет – состоявшийся фестиваль превзошел все ожидания: «Здорово, что программа 300-летия Перми начинается с такого масштабного праздника студенчества!»

Торжественная церемония закрытия фестиваля «Российской студенческой весны» прошла 31 мая в Перми. В 2024 году его национальный финал состоится в Саратовской области.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru