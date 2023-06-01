В центре Перми 3 и 4 июня перекроют движение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие выходные центр Перми будет перекрыт для движения транспорта. В эти дни пройдет полумарафон «ЗаБег РФ».

Проехать нельзя будет по улице Окулова на участке от Осинской до Комсомольского проспекта. Он будет закрыт с 18:00 3 июня до 20:00 4 июня.

Фото: администрация Перми

Кроме того, 4 июня закроют следующие участки:

- ул. Окулова от Попова до Осинской;

- ул. Монастырская от Осинской до дома по Монастырской, 2;

- ул. Ленина от Попова до Горького;

- ул. Осинская и Газеты Звезда от Окулова до Монастырской;

- ул. Сибирская от Монастырской до Ленина;

- ул. Куйбышева от Пермской до Ленина;

- Комсомольский проспект от Петропавловской до Ленина, от Советской до Монастырской и от Пермской до Ленина.

Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут и пути объезда.

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