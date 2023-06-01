В центре Перми 3 и 4 июня перекроют движение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В ближайшие выходные центр Перми будет перекрыт для движения транспорта. В эти дни пройдет полумарафон «ЗаБег РФ».
Проехать нельзя будет по улице Окулова на участке от Осинской до Комсомольского проспекта. Он будет закрыт с 18:00 3 июня до 20:00 4 июня.
Фото: администрация Перми
Кроме того, 4 июня закроют следующие участки:
- ул. Окулова от Попова до Осинской;
- ул. Монастырская от Осинской до дома по Монастырской, 2;
- ул. Ленина от Попова до Горького;
- ул. Осинская и Газеты Звезда от Окулова до Монастырской;
- ул. Сибирская от Монастырской до Ленина;
- ул. Куйбышева от Пермской до Ленина;
- Комсомольский проспект от Петропавловской до Ленина, от Советской до Монастырской и от Пермской до Ленина.
Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут и пути объезда.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65