В Перми появится несколько временных автобусных остановок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с сегодняшнего дня появится несколько временных автобусных остановок. Они вводятся в связи с религиозными праздниками и ремонтными работами на улице Карпинского.

Как пояснили в городском департаменте транспорта, 1 и 4 июня автобусы будут дополнительно останавливаться возле городских кладбищ. Маршруты, которые следуют по Южной дамбе, станут совершать остановку у Южного кладбища. А для автобусов №22, 23, 32 и 58 в обоих направлениях вводится остановка у кладбища «Банная гора».

Кроме того, из-за строительных работ на улице Карпинского появится дополнительная автобусная остановка «Улица Стахановская». На ней будут останавливаться маршруты №13, 27 и 62, курсирующие в направлении центра города. Она будет действовать в период прекращения трамвайного сообщения с Индустриальным районом.

Пассажирам рекомендуется быть более внимательными. Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение городского общественного транспорта можно узнать в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

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