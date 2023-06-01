В Перми пройдет премьерный показ фильма «Сквозь время»

Фото предоставлено кинотеатром Синема Парк «Семья»

13 июня в Перми в кинотеатре Синема Парк «Семья» состоится премьерный показ фильма «Сквозь время».

По сюжету изобретатель Итан Блэйк со своим братом Джейкобом совершают тестовый кругосветный полет на сверхскоростном самолете, работающем на новом источнике энергии. Но беспилотный самолет вынужден совершить экстренную посадку на острове, не отмеченном на картах.

Исследуя остров, герои сталкиваются с загадочными туманами, отображающими события, которые происходили здесь в прошлом, а также те, которые еще произойдут… Итан встречает девушку из 1980-х – Тину – и узнает, что на острове проводился секретный научный эксперимент, из-за которого возникли туманы. Итан объединяется с Тиной, чтобы изменить будущее и предотвратить надвигающуюся на мир катастрофу.

В ролях: Виктор Добронравов (Итан Блейк), Соня Присс (Тина Морозова), Егор Корешков (Джейкоб Блейк), Егор Бероев (Генри Блейк), Дэниэл Барнс (Райан), Никита Тарасов (Тед), Валерия Шкирандо (Ева), Андрей Жигалов (Роб), Платон Алексеев (Джейкоб в детстве), Мирослав Аксёнов (Итан в детстве), Кристина Кукас (Кейт), Севастьян Бугаев (Роб в детстве), Александр Воробьев (офицер КГБ), Анна Лориан (жена Генри Блейка).

«Комсомольская правда» совместно с кинотеатром Синема Парк «Семья» разыгрывает 4 билета на премьерный показ. Участие в розыгрыше можно принять в нашей группе ВКонтакте.

В пермских кинотеатрах кинокартину «Сквозь время» начнут показывать с 15 июня. Прокат фильма осуществляют кинокомпания KD Studios и "НМГ Кинопрокат".