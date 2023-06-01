В Пермском крае устанавливается местонахождение пропавшего 54-летнего мужчины

Фото: ПКОО ПСО "Доброволец" / ВК

Волонтеры поискового отряда «Доброволец» устанавливают местонахождение 54-летнего Василия Сергеевича Подолякина, который в марте 2023 года ушел из дома на ул. Полевой, 9А ст. Калино Чусовского округа.

Ориентировочно период исчезновения с 9 марта по 2 апреля 2023 года, последний раз был замечен 9 марта. Работал мастером на железной дороге.

Особые приметы не установлены, в чем был одет в момент исчезновения не известно.

В настоящее время требуется помощь добровольцев, очень важна любая информация!

Всем, кому известно местонахождение Василия Сергеевича Подолякина, просьба сообщить по телефонам: 102 (полиция), 112 (ЕДДС), 8 (342) 241-36-40 (БРНС, Пермь), +7 (952) 33-52-770 (Людмила), +7 (952) 65-50-807 (Андрей).

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