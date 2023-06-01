На фестивале студенческой весны в Перми учащиеся познакомились с профессиями фанерного производства

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Команда комбината «Свезы» в Уральском и лесозаготовительное подразделение «Свеза Ресурс» представили компанию на фестивале «Российская студенческая весна», который в эти дни проходит в Перми. Гости площадки заполнили более ста анкет для прохождения стажировки в компании.

Фестиваль собрал свыше 3,5 тыс. студентов со всей России. На интерактивной презентации-выставке «Свезы» побывали учащиеся техникумов, колледжей и вузов из Москвы, Кузбасса, Адыгеи и других регионов страны. На мероприятии гости познакомились с профессиями фанерного производства, узнали о компании, ее продуктах и областях применения, рынках и клиентах.

Кроме того, посетители выставки могли проверить свои знания о лесе пройдя викторину, собрать пазлы, чтобы больше узнать о специальных продуктах «Свезы» и пройти мини-собеседование для трудоустройства на работу в компанию. В конце мероприятия среди 120 самых активных участников «Свеза» разыграла брендированные сувениры.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

«Уверены, ребятам запомнится этот фестиваль и знакомство со «Свезой», а возможно, кого-то из них мы скоро увидим среди наших коллег. Помимо знакомства с компанией на фестивале участникам предлагалось заполнить анкету для прохождения стажировки на наших комбинатах. На данный момент мы получили уже 140 заявок», - отметила Наталья Микова, руководитель службы по организационному развитию и персоналу комбината «Свезы» в Уральском.

«Российская студенческая весна» — единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества. Ежегодно в мероприятии участвует около 1,5 млн студентов, представляющих более 1,2 тыс. образовательных организаций из всех регионов страны. В этом году фестиваль проходит в Перми в рамках празднования 300-летия города и Дня Российского Союза Молодежи (31 мая). «Российская студенческая весна» завершится 1 июня.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

«Свеза» — один из лидеров российского ЛПК и крупнейший производитель березовой фанеры в мире. Продукция компании завоевала доверие потребителей на четырех континентах. В состав группы «Свеза» входит 7 комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов. Высококачественная фанера «Свезы» используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров. https://www.sveza.ru/