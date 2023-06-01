Фото предоставлено читателем «КП-Пермь»

Около 9.00 утра 1 июня в центре Перми во время движения загорелся трамвай маршрута №6. Инцидент произошел на перекрестке улиц Островского и Ленина. Об этом рассказала читательница «Комсомольской правды-Пермь».

Фото предоставлено читателем «КП-Пермь»

– Сначала пожар пытались тушить дорожники, но у них ничего не получилось. Я вызвала пожарных, они приехали на место примерно через пять минут, - говорит пермячка.

Фото предоставлено читателем «КП-Пермь»

Как сообщает городской департамент транспорта в своем Telegram-канале, на улице Ленина в направлении Разгуляя временно ограничено движение трамваев №4, 6, 7, 8 и 11. Причина – неполадки на линии.

Фото предоставлено читателем «КП-Пермь»

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