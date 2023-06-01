Кинотеатры Перми 1 июня приглашают на бесплатные сеансы

Фото: ТРЦ «Планета», г. Пермь / Телеграм-канал
В Перми 1 июня стартовал первый Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Очень символично, что он пришелся на День защиты детей.
В честь столь значимых событий в жизни города кинотеатры Перми подготовили программу бесплатных сеансов для своих гостей.
Чтобы посмотреть кино в отличном качестве необходимо пройти регистрацию на официальном сайте кинофестиваля «Медвежонок».
Бесплатные сеансы в кинотеатре «Синема Парк Планета» (ш. Космонавтов, 162Б):
11:45 «Иван Семенов: школьный переполох» (6+)
13:40 «Последний богатырь. Корень зла» (6+)
16:00 «Кино — добро» (12+)
17:00 «Пальма» (6+)
19:30 «Король-львенок» (12+)
Бесплатные сеансы в кинотеатре «Синема 5» (ул. Петропавловская, 73А):
12:00 «Большой трамплин» (0+)
13:40 «Кино — добро» (12+)
15:00 «Пальма» (6+)
17:30 «Последний богатырь. Корень зла» (6+)
19:45 «Король-львенок» (12+)
Бесплатные сеансы в кинотеатре «Синема Парк Семья» (ул. Революции, 13):
11:45 «Иван Семенов: школьный переполох» (6+)
13:40 «Последний богатырь. Корень зла» (6+)
16:00 «Кино — добро» (12+)
17:00 «Пальма» (6+)
19:35 «Король-львенок» (12+)
Фестиваль детского кино «Медвежонок» пройдет в Перми с 1 по 4 июня. (0+)
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