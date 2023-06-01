Из Перми могут открыть прямые рейсы в Занзибар

Фото: Ленц Мария
Авиакомпания Azur Air получила допуск на выполнение перелетов по маршруту Пермь — Занзибар (Танзания). Информация об этом опубликована на сайте Росавиации.
Разрешение получено на летний и зимний сезоны 2023-24 года. Рейсы возможны по два раза в неделю.
Допуск позволяет авиакомпании начать формировать полетную программу. При этом прямые рейсы пока не запущены. В расписании аэропорта Большое Савино перелеты по данному маршруту отсутствуют.
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