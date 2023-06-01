Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 1 июня к 08:00 первые заторы в 6-7 баллов появились на нескольких участках ш. Космонавтов: развязке в районе ТЦ «Колесо», от ул. Голева до ул. Плеханова, в створе ул. Подлесной, повороте на ул. Малкова по направлению к ДКЖ.

В центре города скопление транспорта на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской, а также кольце Колхозной площади к ул. Пушкина.

На ул. Куйбышева в пробке стоит транспорт перед перекрестком с ул. Пушкина.

В Свердловском районе наиболее сложная дорожная ситуация на ул. Хлебозаводской при выезде на ул. Куйбышева, а также ул. Васильева по направлениям к ул. Куйбышева от ул. 1-й Бахаревской и трамвайного кольца. Затор формируется на ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад».

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 26 км. Температура воздуха +18 градусов, небольшая облачность. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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