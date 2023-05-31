Сбер открывает свою платформу цифровых активов для новых пользователей

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Сбер завершил основной этап пилотирования платформы по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА). Теперь она доступна всем юридическим лицам клиентам Сбера. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбера «Финансы будущего: вызовы и возможности», которая состоялась 30 мая.

В марте 2022 года Сбер был включён в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Эмиссия осуществляется посредством смарт-контракта — алгоритма, который контролирует соблюдение условий выпуска (сумма, срок, доходность и другие). На платформе можно выпускать и приобретать ЦФА, предъявлять эмитентам обязательства к исполнению и совершать иные сделки.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наша платформа цифровых активов начала свою работу в июле 2022 года. Все эти месяцы мы расширяли функционал, повышали производительность и отказоустойчивость платформы. В тестовом режиме на ней уже прошло 27 выпусков ЦФА. Интерес рынка к этому инструменту постоянно растёт, он упрощает привлечение средств и открывает широкие возможности для цифрового инвестирования. Сегодня платформа находится на этапе перехода к промышленной эксплуатации. Сейчас на платформе могут совершать операции юридические лица, а на следующем этапе мы планируем открыть доступ к платформе и физическим лицам».

Блокчейн-конференция «Финансы будущего: вызовы и возможности» — первый международный форум Сбера для участников блокчейн-отрасли. Блокчейн сегодня — одна из самых обсуждаемых технологий. Её возможности востребованы в различных областях: от государственного управления до здравоохранения и промышленности, от логистики до банковской сферы и страхования. Блокчейн позволяет быстро и точно обмениваться данными, защищает трансакции от внешних изменений и делает их прозрачными, что ускоряет бизнес-процессы. В финансовом секторе блокчейн может обеспечить новую инфраструктуру для выпуска и обращения ценных бумаг, даёт возможность отслеживать платежи и контролировать их назначение.