Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 мая 2023 17:20

В Перми объявили поиск пропавшего 15-летнего юноши

Он не выходит на связь с родственниками уже пять дней
Павел Шатров
Фото: Поисковый отряд ПрикамьеПоиск

Фото: Поисковый отряд ПрикамьеПоиск

Волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск» просят помочь в розыске Марка Сергеевича Ержанкова 2008 года рождения. Он с 26 мая 2023 года не выходит на связь с родственниками.

В поисковом отряде сообщают, что Марк может находиться в Орджоникидзевском районе Перми (микрорайон Гайва).

Пропавшему Марку Ержанкову на вид 15-16 лет, рост 156 см, у него худощавое телосложение. Носит короткую стрижку, волосы темно-русые. Глаза карие.

Перед пропажей был одет в коричневую футболку, спортивные черные штаны и темно-красные кроссовки.

Если что-либо известно о пропавшем Марке Ержанкове, просьба сообщить по телефонам: 8 (922) 345-67-02 или 102.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru