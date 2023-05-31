В Соликамске сотрудник колонии обвиняется в жестоком избиении осужденного в наручниках

Скрин видео ютуб-канала Гулагу-нет

В мае 2023 года в одном из исправительных учреждений Соликамска его 32-летний сотрудник жестоко избил осужденного. Как сообщили в Следственном комитете РФ по Пермскому краю, чрезвычайное происшествие произошло в помещении колонии. Разъяренный сотрудник нанес осужденному множественные удары по телу. Перед этим он надел ему наручники.

В настоящее время следователи проводят устанавливают обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Против сотрудника колонии возбуждено уголовное дело. Согласно выдвинутым обвинениям его могут лишить свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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