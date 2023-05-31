Краевое МЧС предупреждает о возможной опасности во время грозы 1 июня

Фото: МЧС по Пермскому краю

В МЧС по Пермском крае предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях и их опасности на территории региона вечером 31 мая и 1 июня.

Краевое ведомство ссылается на Пермский гидрометцентр, который прогнозирует в отдельных районах Прикамья грозу и сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду.

«Во время сильных порывов ветра необходимо стараться не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», - рассказывают в МЧС, как правильно себя вести во время разбушевавшейся природной стихии.

Водителям транспорта спасатели советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, торможений, и напоминают телефоны вызова служб экстренного реагирования: «01» (со стационарного телефона, «101» и «112» (с мобильного телефона, вызов бесплатный).

В Перми ночью и днем 1 июня будет дуть умеренный ветер южных направлений около 5 метров секунду. Ожидается небольшой дождь. Перепад температуры составит от +16 до +24 градусов. Будьте осторожны и внимательны, берегите себя и своих близких!

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