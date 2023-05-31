В Перми с 3 июня стартует чемпионат России по скалолазанию

Фото: Федерация скалолазания России / rusclimbing.ru

Пермь впервые за последние 9 лет примет элиту отечественного скалолазания с 3 по 7 июня на самом высоком искусственном скалодроме страны.

В рамках чемпионата России скалолазы определят сильнейших в трех дисциплинах: лазание на трудность, боулдеринг (турнир на коротких и чрезвычайно сложных участках) и лазание на скорость.

Как пояснили в краевом минспорта, в Перми выступят практически все спортсмены, входящие в первую десятку российского рейтинга. Среди них будет известнейший скалолаз из Перми Дмитрий Тимофеев.

Чемпионат России по скалолазанию пройдет в спортивном комплексе им. Сухарева (ш. Космонавтов, 158а). Спортсменам предстоит преодолевать дистанции на самом высоком в стране скалодроме «Скала»: его высота – 19,5 метров. Площадь стены составляет более 1,1 тыс. кв. метров. Скалодром построили в 2020 году, он предназначен для проведения соревнований для всех дисциплин спортивного скалолазания.

Торжественное открытие соревнований состоится 3 июня в 17:00. (0+) Планируется, что ведущим чемпионата России в Перми будет Василий Артемьев, известный по проекту «Суперниндзя» на телеканале СТС и другим знаковым турнирам.

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