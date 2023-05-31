В Перми перевозчикам начали выписывать штрафы из-за неработающих кондиционеров

Фото: Администрация Перми

С наступлением жары в свои аккаунты соцсетей глава Перми Алексей Дёмкин стал ежедневно получать жалобы со стороны горожан на неработающие кондиционеры в автобусах. Он поручил городскому департаменту транспорта решить в кратчайшие сроки возникшую проблему и провести встречу с перевозчиками.

Контрольная служба МКУ «Гортранс» приступила к проверке маршрутов, где в рамках заключенных контрактов должны быть кондиционеры – это более 90% всего общественного транспорта города. За неделю специалисты муниципальной службы провели 122 проверки и выявили более 30 нарушений.

Глава города отмечает, что основные причины нарушений – экономия топлива или неготовность оборудования к работе.

«Как бы не объясняли такое отношение к пассажирам транспортники, это нарушения. Надо было готовиться заранее и проверять технику», – подчеркивает Алексей Дёмкин.

В ходе состоявшейся встречи с перевозчиками руководитель городского департамента транспорта встречи Анатолий Путин провел разбор наиболее частых обращений пассажиров, отдельное внимание было уделено работе кондиционеров в жаркую погоду. За прошедшую неделю в ведомстве зафиксировали более 100 обращений от пассажиров о неработающих кондиционерах на маршрутах.

Для пресечения нарушений сотрудники контрольно-ревизорской службы ежедневно проверяет транспортные средства на линии. Особое внимание уделяется работе климатических систем. При выявлении неработающего кондиционера, неисправных валидаторов или иных нарушений, на перевозчика составляется акт-рапорт для вынесения штрафа по итогам месяца.

Департамент транспорта параллельно ведет с обработка поступающих обращений от пассажиров. К примеру, благодаря бдительности пермяков только за неделю удалось выявить 11 автобусов с нарушениями. Наибольшее число жалоб от горожан поступает на маршруты перевозчиков МУП «ПГЭТ», ООО «РТ-Лайн, ООО «Автомиг», ПКГУП «Автовокзал», ООО «Дизель», ИП Стерлягов.

«Мы благодарим наших пассажиров за предоставляемую информацию о сбоях в работе климатических установок. Данные о конкретной машине позволяют оперативно принимать меры по фиксации нарушений и их устранению», – говорит Анатолий Путин.

Усиленные проверки в общественном транспорте Перми будут продолжаться. Пассажиров призывают обращать внимание на выключенные кондиционеры и сообщать об этом на почту департамента транспорта администрации Перми: dt@gorodperm.ru или в группе «Пермский транспорт» «ВКонтакте».

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