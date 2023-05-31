Бывшего топ-менеджера НПО «Искра» отправили за решетку на 4 года

Фото: Архив "КП"

Орджоникидзевский районный суд признал виновным в мошенничестве Алексея Лупандина, бывшего заместителя гендиректора НПО «Искра». Это промышленное предприятие, где в том числе производились изделия для межконтинентальных баллистических ракет.

Как сообщает Properm.ru, подсудимый использовал подложные документы для оплаты невыполненных грузоперевозок продукции. Из-за этого предприятию был нанесен ущерб в 87,5 млн рублей.

Алексей Лупандин признал свою вину. Прокуратура требовала приговорить его к 18 годам лишения свободы, но обвиняемого отправили за решетку на четыре года.

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