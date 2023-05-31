На реках Пермского края пляжный сезон начнется с 1 июня

Пляжный отдых Фото: Мария ЛЕНЦ

В МЧС по Пермскому краю рассказали об открытии 14 официальных пляжей в трех муниципальных округах региона. Пляжи организованы на берегах рек Камы, Сылвы, Вож, Добрянка и Тусь в Добрянском, Пермском и Чайковском округах.

На большей части из них пляжный сезон начнется уже с 1 июня 2023 года.

Официальные пляжи находятся:

- р. Кама (левый берег, курорт «Усть-Качка»), открытие 1 июня;

- р. Сылва (левый берег, д. Мостовая, пляж «Верде»), открытие 1 июня;

- р. Сылва (левый берег, д. Мостовая, пляж у кафе «Лето»), открытие 1 июня;

- р. Сылва (левый берег, д. Мостовая, база отдыха «Спорт»), открытие 1 июня;

- р. Кама (левый берег, д. Демидково, ул. Курортная, 1/9, санаторий «Демидково», пляж №1), открытие 1 июня;

- р. Кама (левый берег, д. Демидково, ул. Курортная, 1/9, санаторий «Демидково», пляж №2), открытие 1 июня;

- р. Добрянка (правый берег, Добрянка, ул. Ленина, 8, пляж «Нептун»), открытие 1 июня;

- р. Вож (правый берег, Добрянка, пляж «Вейк-парк»), открытие 3 июня;

- р. Тусь (левый берег, Добрянка, ул. Береговая, 38, база отдых «Дедюха»), открытие 15 июня;

- р. Кама (левый берег, Добрянка, ул. Энергетиков, городской пляж), открытие 16 июня;

- р. Кама (левый берег, пос. Полазна, городской пляж), открытие 17 июня;

- р. Кама (левый берег, Сайгатский залив, Чайковский, территория Чайковского участкового лесничества, квартал №62, в близи базы отдыха «Русь»), открытие 1 июня;

- р. Кама (левый берег, Сайгатский залив, Чайковский, база отдыха «Русь»), открытие 1 июня;

- р. Кама (левый берег, Сайгатский залив, Чайковский, ул. Кабалевского, 9, городской пляж), открытие 10 июня.

Информация о местах отдыха у воды в Пермском крае появится позже.

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