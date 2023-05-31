В Пермском крае во время пожара в жилом доме погиб 55-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Ночью 30 мая произошел страшный пожар в жилом доме в поселке Комарихинский Чусовского округа. К сожалению, без жертв не обошлось. Подробности рассказали в МЧС по Пермскому краю.

– Информация о возгорании поступила в 01.05. На место вызова незамедлительно были направлены 15 человек личного состава и пять единиц техники. Горели деревянно-рубленый дом и надворные постройки, - сообщили в МЧС.

Огонь охватил около 75 квадратных метров. Потушить пожар удалось примерно через час – в 2.12. Во время тушения был обнаружен погибший – 55-летний мужчина.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Сейчас сотрудниками МЧС проводится проверка, а также устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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