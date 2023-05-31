«Азот» реализует проект «Территория роста»

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Три тонны азотных удобрений филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» передал традиционным сельскохозяйственным ярмаркам в Березниках и Усолье в рамках реализации проекта «Территория роста». Минеральные удобрения получили около 1 000 представителей личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств.

Проект «Территория роста» филиал «Азот» совместно реализует совместно с Управлением по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники уже четвертый год.

В целях развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса администрация г.Березники оказывает содействие в развитии действующих и потенциальных сельхозтоваропроизводителей. На протяжении четырех лет реализуется проект «Школа фермера», в рамках которого в 2023 году проводятся консультации, обучающие семинары при содействии ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса», организуются выездные мероприятия в передовые хозяйства Пермского края, ярмарочные мероприятия, в том числе сельскохозяйственные ярмарки.

В 2023 году также планируется проведение сельскохозяйственных ярмарок. Их участники —владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры, индивидуальные предприниматели и другие организации из городов Березники, Соликамск, Добрянка, Усолье, поселка Орел. Все мероприятия, ориентированные на развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования «Город Березники», осуществляются в рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие».

Наталья Овсянникова, начальник Управления по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники:

Одна из важных задач, которая решается в ходе реализации проекта «Территория роста» —информирование фермеров о том, что нового появляется в сфере производства минеральных удобрений. Аграрии всегда с удовольствием получают информацию, делятся достижениями и активно участвуют во всех мероприятиях. Проведение ярмарок и участие в них представителей крупных промышленных предприятий показало, насколько важно взаимодействие сельхозтоваропроизводителей и промышленников.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

«Уралхим» активно поддерживает аграриев. Мы всегда принимаем участие в мероприятиях, направленных на развитие сельского хозяйства. Миссия нашей компании —потому что еда нужна каждому. Поэтому продукция «Азота» разработана с учетом интересов потребителей: чтобы удобрить землю и повысить урожайность.