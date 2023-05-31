В Перми начал ездить мобильный пункт приема на военную службу

Фото: Пермь Первая

В Перми запустили мобильный пункт приема на военную службу по контракту. Об этом рассказали в горадминистрации.

Пункт размещен в микроавтобусе. Он начал работу 31 мая и остановился у ТЦ «Земляника» на проспекте Парковом. В нем можно узнать об условиях и местах прохождения службы.

Мобильный пункт продолжит работать в разных точках города, в том числе в спальных районах.

Также желающие пойти служить по контракту могут обратиться в военкомат по месту регистрации или в пункт отбора на службу по контракту по улице Монастырской, 53б.

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