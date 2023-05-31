В Перми фестиваль «Крылья Пармы» пройдет на аэродроме Фролово

Фото: Михаил ФРОЛОВ
В этом году авиационный фестиваль «Крылья Пармы» в Перми сменит место проведение. Авиашоу запланировано на 8 июля. Новой площадкой мероприятия будет аэродром Фролово. Об этом сегодня на заседании краевого правительства сообщил вице-премьер Алексей Чибисов.
Хедлайнером праздника в этом году станет авиационная группа высшего пилотажа «Русь», которая выступит с программой над аэродромом.
Напомним, фестиваль «Крылья Пармы» проводится в Перми с 2009 года. Он стал одним из крупнейших массовых мероприятий в Пермском крае. В разное время его хедлайнерами, кроме «Руси», были пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».
Каждый год выступление проходило на территории авиабазы «Сокол». В этом году организаторам пришлось изменить место локации фестиваля. Из соображений безопасности военная база не сможет принять зрителей.
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