Проект продления набережной Камы до Мотовилихинских заводов прошел госэкспертизу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проект продления набережной Камы в Перми от ТЦ «Речник» до территории «Мотовилихинских заводов» получил положительное заключение госэкспертизы. Документ выдан 30 мая. Об этом сообщает Business class.

Проектированием участка набережной Камы занималась компания «ОРТА». Техническим заказчиком работ является Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. В рамках проекта планируется провести ремонт берегоукрепительных сооружений Воткинского водохранилища в Мотовилихинском районе Перми.

О планах продлить территорию набережной краевые власти говорили летом 2021 года. В планах – обустройство новых мест выхода к реке, а также создание «белого пляжа» на берегу и устройство лодочной станции. Вдоль всего участка предусматривается пешеходная дорожка.

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