За первый квартал 2023 года из Пермского края уехали более 12,5 тысяч человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За первые три месяца 2023 года миграционная ситуация в Пермском крае характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших. Так, с января по март из региона уехали 12606 жителей, а приехали – 12242. Миграционный отток составил 364 человека. Такие данные приводит Пермьстат.

Чаще всего жители Прикамья переезжают в регионы Уральского, Южного и Центрального федеральных округов. К числу наиболее привлекательных территорий для смены места жительства относятся Свердловская и Московская области.

С начала года миграционный приток в Пермский край из стран СНГ составил 237 человек. Больше всего мигрантов приехали в регион из Таджикистана. Со странами дальнего зарубежья зафиксирован миграционный отток – 29 человек. Большую его часть составили мигранты, которые уехали в Индию.

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