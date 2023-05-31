Парабадминтонисты Пермского края заняли призовые места на чемпионате России 2023

25 мая в подмосковном Раменском в спорткомплексе «Борисоглебский» завершился основной старт Чемпионата России 2023 по парабадминтону, который в этом году был включен в комплексные соревнования Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Незадолго до старта чемпионата генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв вручил старшему тренеру сборной команды Пермского края по парабадминтону Илье Боровикову и многократному призеру Чемпионатов и Кубков России в одиночном, парном и смешанном разрядах Владимиру Скирде 10 комплектов игровой формы и флаг BIONORD для выступления на первенствах, чемпионатах и кубках России.

Игроки сборной Пермского края великолепно показали себя на чемпионате: Владимир Скирда занял 2 место в одиночном разряде и 3 место в мужском парном разряде с Алексеем Мининым (Московская область). Наталья Маликова, многократный бронзовый и серебряный призер Чемпионатов России 2018-2021 г., чемпион России в парном женском разряде 2020-2021 г., заняла 1 место в парном женском разряде с Татьяной Гуреевой (Чувашская Республика) и 2 место в одиночном разряде. Иван Азанов, победитель Первенства России 2020-2021 г., занял 2 место в мужском парном разряде с Дмитрием Фроловым (ХМАО) и 3 место в одиночном разряде.

Прикамские парабадминтонисты регулярно берут призовые места на самых разных первенствах. В этом году на Всероссийских соревнованиях по парабадминтону в Казани уроженка Краснокамска, неоднократный призер Всероссийских соревнований Наталья Гандиновапри поддержке УЗПМ заняла второе место в одиночном разряде и 3 место в парном разряде с Альбиной Мухаметовой(Ульяновск). Осенью прошлого Наталья взяла «золото» в одиночном разряде и «бронзу» в парном вместе с Юлией Минибаевой. Супруг Натальи Гандиновой работает на УЗПМ, Олег Гандинов – слесарь по ремонту технологического оборудования 4 разряда.

«Уральский завод противогололёдных материалов» активно поддерживает паралимпийский спорт не только в Пермском крае. В 2014 году УЗПМ был поддерживающим партнером Эстафеты Паралимпийского огня и провел акции в 14-ти городах. Уральский завод выступил организатором праздника для участников и зрителей эстафеты огня Паралимпийских игр в Хабаровске, Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Уфе, Самаре, Краснодаре и Сочи. Тогда четыре команды сотрудников предприятия облетели всю Россию с востока на запад чтобы подарить людям возможность почувствовать себя в роли факелоносцев.