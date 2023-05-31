Житель Прикамья до смерти избил гостя ковшом

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Чернушке вынесли приговор 45-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Все произошло в ночь на 25 октября прошлого года. К подсудимому, проживающему в квартире дома по улице Юбилейной, в гости пришел мужчина. Оба вместе выпивали спиртное, а затем начали ругаться.

В ходе ссоры хозяин квартиры схватил металлический ковш и начал избивать гостя. Удары наносил по разным частям тела. От полученных травм потерпевший скончался.

В результате суд приговорил убийцу к 9 годам колонии строгого режима.

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