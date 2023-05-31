В ходе спецоперации погиб танкист из Пермского края

Фото: администрация горда Лысьва
В ходе спецоперации на Украине погиб Дмитрий Крутихин из Лысьвы. Об этом сообщили в администрации города.
Дмитрий Крутихин был мобилизован осенью прошлого года и служил танкистом. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия», — говорится в сообщении.
С бойцом простятся в родном городе 31 мая в 11:00 в местном культурно-деловом центре.
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