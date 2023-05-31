В Перми на 11 ночей ограничат движение по улице Локомотивной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми движение транспорта по улице Локомотивной ограничат с 31 мая по 10 июня. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Каждую ночь с 22:00 до 06:00 для движения будут доступны только две полосы — по одной в каждую сторону. В остальное время дорога будет полностью открыта.

Причиной ограничений станет строительство путепровода дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». Открыть магистраль планируют в 2027 году.

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