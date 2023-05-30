В Прикамье начал работать региональный филиал фонда «Защитники Отечества»

Фото: правительство Пермского края

В Пермском крае 30 мая открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества», где оказывают помощь ветеранам СВО. Он расположен в Доме офицеров Пермского гарнизона по улице Сибирская, 59.

В фонде оказывают меры поддержки, в частности медицинскую и социальную реабилитации, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд помогает в переобучении и трудоустройстве, решении бытовых вопросов. При необходимости оказывает уход жилых помещений под нужды инвалидов. Поддержку также могут получить семьи погибших в ходе СВО.

Ветеранов спецоперации будут вовлекать в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Фото: правительство Пермского края

На открытие филиалы были приглашены ветераны боевых действий, участники СВО. «Очень правильная инициатива. Бойцам на передовой очень важно чувствовать поддержку, что они не одни, с ними вся страна, и в случае необходимости им смогут помочь, и их семьям», — поделился своим мнением ветеран войны в Афганистане, кавалер ордена Мужества, а также участник спецоперации Андрей Шикалов.

«Важно, чтобы каждый не остался без внимания и мог получить ответы на все интересующие вопросы в индивидуальном порядке. В этом и состоит задача открывшегося фонда», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Возглавляет фонд Константин Строгий — офицер с боевым обытом. Также он служил в «горячих точках» и более 30 лет работал в правоохранительных органах.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля этого года. Теперь он открылся в Пермском крае.