Глава Перми Алексей Дёмкин наградил студентов, которые предложили лучшие проекты развития города

Фото: администрация Перми

Мэр Перми Алексей Дёмкин обсудил с победителями конкурса «Лучший студенческий проект по развитию местного самоуправления» вопросы развития города.

Участниками конкурса были студенты очной формы обучения 3, 4 курсов бакалавриата и магистратуры. В этом году он проводился уже в шестой раз. Его цель — привлечение молодежи к решению вопросов местного значения и выявление талантливых людей, которых после окончания учебы могут пригласить на муниципальную службу.

На конкурс поступил 21 проект от студентов ПНИПУ, ПГНИУ, ПГАТУ, Пермского филиала РАНХиГС и ВШЭ. Из них 14 прошли в третий тур, где конкурсная комиссия в составе специалистов горадминистрации и представителей вузов города определила четыре лучшие работы.

Алексей Дёмкин лично награди победителей. «Я всегда говорил, что пермская молодежь — особенная, яркая, неравнодушная и активная. Итоги нашего конкурса — еще одно тому подтверждение! Студенты предложили свои варианты благоустройства скверов и развития молодежной политики. Для нас это отличная возможность посмотреть на многие городские задачи под другим углом» — отметил глава города.

Фото: администрация Перми

Так, студентка 4-го курса ПГАТУ Анастасия Бякова разработала дизайн-проект сада Декабристов. Студентка 3-го курса ПНИПУ Анастасия Новоселова предложила создать школу консультантов по информационной безопасности для детей. Еще одна студентка 3-го курса ПНИПУ Виктория Лягушкина поделилась наработками инициативного бюджетирования в сфере озеленения пришкольных территорий. Студентка 4-го курса Пермского Политеха Екатерина Пьянкова разработала проект молодежного центра «Городские горки».

Кроме того, Главе города представили еще один проект, который не вошел в число победителей, но удивил комиссию детальной проработкой. Студентка 1-го курса магистратуры ПГАТУ Анастасия Шмидт представила свое видение благоустройства зеленой зоны, прилегающей к Соборной мечети на бульваре Гагарина.

Профильным ведомствам городской мэрии поручено проработать возможность реализации проектов, которые представили студенты.

Победители конкурса получат денежное вознаграждение. Также они войдут во внешний кадровый резерв администрации города.